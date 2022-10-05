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Кремль пообещал возвращение территорий новых регионов России

Песков заявил о возвращении частей территорий Запорожской и Херсонской областей
СюжетНаселение России:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, продолжатся консультации с населением. Об этом в среду, 5 октября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я еще раз повторяю: там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — указал он.

На вопрос журналистов, нужно ли будет принимать новые указы в случае освобождения вышеуказанных территорий новых регионов, пресс-секретарь президента ответил, что ему нечего добавить.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Также Путин назначил глав четырех новых регионов.

ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области ждет переходный период, который продлится до 2026 года. За это время там должны создать органы прокуратуры, суды, нотариальные и адвокатские палаты.

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Алина Гончарова
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