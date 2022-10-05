Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех регионов

Путин подписал законы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Кроме того, опубликованы федеральные законы о ратификации договоров между Россией и регионами о принятии в состав страны и образовании новых субъектов.

4 октября, Совет Федерации ратифицировал договоры о вхождении новых регионов в состав России, а также поддержал соответствующие федеральные конституционные законы.

Таким образом, число российских регионов вырастет с 85 до 89, а площадь России увеличится примерно на 113 тысяч квадратных километров. Жители четырех новых субъектов получат гражданство России: для этого новым гражданам придется принести присягу, от которой освобождаются несовершеннолетние и недееспособные.

Теперь ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области ждет переходный период, который продлится до 2026 года. За это время там должны создать органы прокуратуры, суды, нотариальные и адвокатские палаты. Четыре новых региона постепенно интегрируют существующие силовые ведомства в состав российских.

До тех пор, пока на новых территориях не начнут действовать российские нормативно-правовые акты и вплоть до окончания переходного периода, местные власти могут опираться на законы, действовавшие в регионах до вхождения в состав России.