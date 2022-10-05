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Украинский «Энергоатом» захотел взять на себя управление Запорожской АЭС

Глава украинского «Энергоатома» Котин заявил, что взял на себя руководство Запорожской АЭС

Фото: Anadolu Agency / Getty Images

На Украине захотели взять на себя управление Запорожской атомной электростанцией (АЭС). Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что теперь он исполняет обязанности гендиректора, а администрирование ЗАЭС перенесено в Киев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

«В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами я принял решение взять на себя выполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС», — говорится в обращении Котина.

Он отметил, что все дальнейшие решения по работа АЭС будут приниматься в центральном офисе «Энергоатома». Технические вопросы, добавил Котин, по-прежнему будут решаться техническим персоналом станции по согласованию с офисом компании.

Ранее стало известно о выдворении на территорию Украины гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. В эфире телеканала «Россия 24» было показано видео, на котором он признается в передаче сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) информации о текущем состоянии дел на Запорожской АЭС.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Мурашов сотрудничал с СБУ из-за шантажа. Являясь хорошим специалистом в энергетике, отметил он, гендиректор совершал действия во вред атомной станции.

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Алевтина Запольская
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