Украинский «Энергоатом» захотел взять на себя управление Запорожской АЭС

Глава украинского «Энергоатома» Котин заявил, что взял на себя руководство Запорожской АЭС

На Украине захотели взять на себя управление Запорожской атомной электростанцией (АЭС). Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что теперь он исполняет обязанности гендиректора, а администрирование ЗАЭС перенесено в Киев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

«В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами я принял решение взять на себя выполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС», — говорится в обращении Котина.

Он отметил, что все дальнейшие решения по работа АЭС будут приниматься в центральном офисе «Энергоатома». Технические вопросы, добавил Котин, по-прежнему будут решаться техническим персоналом станции по согласованию с офисом компании.

Ранее стало известно о выдворении на территорию Украины гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. В эфире телеканала «Россия 24» было показано видео, на котором он признается в передаче сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) информации о текущем состоянии дел на Запорожской АЭС.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Мурашов сотрудничал с СБУ из-за шантажа. Являясь хорошим специалистом в энергетике, отметил он, гендиректор совершал действия во вред атомной станции.