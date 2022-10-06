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Президент Уганды извинился перед Кенией за агрессивные твиты сына

Президенту Уганды Мусевени пришлось извиниться за твит сына о захвате столицы Кении
Йовери Мусевени

Йовери Мусевени. Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Президент Уганды Йовери Мусевени был вынужден извиниться перед народом Кении после твитов своего сына Мухузи Кайнеругабы, в которых были угрозы захватить столицу Найроби и критика недавних выборов. Об этом сообщает Russia Today.

«Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты, отправленные генералом Мухузи, бывшим командующим сухопутными войсками, относительно выборов в этой великой стране», — заявил президент Уганды.

Отмечается, что Мусевени уволил своего сына с должности командующего сухопутными войсками, но в то же время повысил его в должности с генерал-лейтенанта до генерала. Лидер Уганды пояснил, что «генерал внес и еще может внести много других положительных вкладов».

Ранее американские консерваторы опубликовали твит с призывом прекратить помогать Украине. Публикация сопровождалась фотографией российского флага, а спустя несколько часов твит был удален.

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Татьяна Антоненко
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