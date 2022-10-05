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В США выступили под российским флагом против помощи Украине

WP: американские консерваторы опубликовали твит с российским флагом против помощи Украине

Фото: Roman Koksarov / AP

Американские консерваторы обратились к Демократической партии США с призывом прекратить прекратить «делать подарки»Украине. Соответствующий пост был опубликован в Twitter-аккаунте Мировой конференции консервативного действия (CPAC), сообщает Washington Post.

Публикация сопровождалась фотографией российского флага. Уточняется, что спустя несколько часов твит был удален.

«Мы должны противостоять Владимиру Путину, но американские налогоплательщики не должны брать на себя большую часть расходов», — отметили консерваторы. По информации газеты, аналогичной позиции придерживаются некоторые видные члены Республиканской партии.

Накануне американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. По данным на 3 октября, Соединенные Штаты были должны 31 123 887 781 401 доллар. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги США перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Марина Совина
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