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Пять трендов осени 2022 года окажутся модными через пять лет

The Voice Mag: трендовые в 2022 году шерстяное пальто и шарфы будут модными через пять лет

Фото: Kim Thien Pham / Unsplash

Редакторы портала The Voice Mag назвали пять трендов осени 2022 года, которые будут модными через пять лет. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению журналистов, актуальности не утратят шерстяные пальто длины миди нейтральных оттенков. Кроме того, популярными будут кашемировые шарфы и «мужские» костюмы, состоящие из классических брюк со свободной посадкой, оверсайз-пиджака и жилетки.

В то же время редакторы внесли в список образы, полностью составленные из джинсовых предметов гардероба свободного кроя. Также в перечне оказались кожаные рубашки и пиджаки. При этом в данном случае авторы материала посоветовали отдать предпочтение дорогой, качественной модели без глянцевого блеска.

Ранее в октябре модные редакторы назвали самые модные платья на весну 2023 года. По их словам, многие марки, в том числе Prada, Tod’s, Jil Sander и Fendi, придерживались минималистского стиля при создании последних коллекций, включив в свои линейки лаконичные платья свободного кроя.

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Алина Гостева
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