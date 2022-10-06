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Названы самые модные платья на весну 2023 года

The Symbol назвал лаконичные платья свободного кроя самыми модными на весну 2023 года

Фото: Lemaire

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные платья на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты проанализировали показы коллекций известных брендов на Неделях моды и отметили следующие тенденции. По их словам, многие марки, в том числе Prada, Tod’s, Jil Sander и Fendi, придерживались минималистского стиля, включив в свои линейки лаконичные платья свободного кроя.

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Эксперты отметили, что наряды могут быть как приталенного, так и прямого или А-силуэта. Что касается материала изделий, редакторы рекомендовали обратить внимание на хлопок, вискозу и тонкий трикотаж. При этом цветовая гамма может колебаться от черного и серого до белого и оттенка экрю, подчеркнули они.

Ранее в октябре модные редакторы назвали самой актуальной обувью осени 2022 года базовые лоферы на толстой подошве.

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Алина Гостева
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