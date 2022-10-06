Названы самые модные платья на весну 2023 года

The Symbol назвал лаконичные платья свободного кроя самыми модными на весну 2023 года

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные платья на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты проанализировали показы коллекций известных брендов на Неделях моды и отметили следующие тенденции. По их словам, многие марки, в том числе Prada, Tod’s, Jil Sander и Fendi, придерживались минималистского стиля, включив в свои линейки лаконичные платья свободного кроя.

Эксперты отметили, что наряды могут быть как приталенного, так и прямого или А-силуэта. Что касается материала изделий, редакторы рекомендовали обратить внимание на хлопок, вискозу и тонкий трикотаж. При этом цветовая гамма может колебаться от черного и серого до белого и оттенка экрю, подчеркнули они.

Ранее в октябре модные редакторы назвали самой актуальной обувью осени 2022 года базовые лоферы на толстой подошве.