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Названа самая модная обувь осени 2022 года

The Symbol назвал лоферы на толстой подошве самой модной обувью на плоском ходу на осень

Фото: Mathu Stans / Unsplash

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную обувь на плоском ходу осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в качестве самой актуальной модели выступили базовые лоферы на толстой подошве. По словам экспертов, данные изделия удачно сочетаются со многими нарядами, от официальных до неформальных. При этом уникальным вариантом является пара черного цвета, отметили журналисты. Однако в то же время они посоветовали присмотреться к более ярким, а также фасонам, декорированным пряжками, бахромой и кристаллами.

В свою очередь, чтобы составить один из самых актуальных образов сезона, специалисты порекомендовали скомбинировать лоферы с короткой юбкой и высокими носками.

В сентябре редактор Ханна Алмасси назвала признанные культовыми в 2022 году одежду и обувь. Опираясь на анализ прошедших в Нью-Йорке и Лондоне Недель моды и стритстайл-образов, эксперт включила в список остроносые сапоги и ботинки марки Balenciaga на шпильке с пряжками и металлической фурнитурой. Кроме того, лидировать стали майки с логотипами брендов Prada и Loewe.

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Алина Гостева
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