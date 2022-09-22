Названы признанные культовыми в 2022 году одежда и обувь

Редактор Ханна Алмасси назвала культовыми в 2022 году майки с логотипами Prada и Loewe

Редактор портала Who What Wear Ханна Алмасси назвала признанные культовыми в 2022 году одежду и обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Опираясь на анализ прошедших в Нью-Йорке и Лондоне Недель моды и стрит-стайл образов, эксперт включила в список остроносые сапоги и ботинки марки Balenciaga на шпильке с пряжками и металлической фурнитурой. Кроме того, лидировать стали майки с логотипами брендов Prada и Loewe, сумки через плечо бренда COS и балетки Miu Miu, отметила журналистка.

Также в перечне оказались юбки со складками Chopova Lowena, солнцезащитные очки Celine Triomphe и сумки-«спагетти» Bottega Double Knot с двумя массивными узлами на ручках.

Ранее в сентябре российский стилист Влад Лисовец назвал главные антитренды в одежде на осень 2022 года. Специалист заявил, что в этом сезоне актуальность утратят кроссовки. Кроме того, он порекомендовал исключить из гардероба укороченные зауженные джинсы и приталенные пиджаки.