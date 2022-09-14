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Стилист Влад Лисовец назвал главные антитренды в одежде на осень

Стилист Влад Лисовец назвал зауженные джинсы и приталенные пиджаки антитрендами осени

Фото: Olena Sergienko / Unsplash

Российский стилист Влад Лисовец назвал главные антитренды в одежде на осень 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

Специалист заявил, что в текущем сезоне актуальность утратят кроссовки. «Они уходят в прошлое», — заявил собеседник издания, призвав заменить их на элегантную обувь на каблуках.

В то же время, по словам Лисовца, необходимо быть аккуратнее при следовании трендам на моду 2000-х годов. Так, он порекомендовал исключить из гардероба укороченные зауженные джинсы и приталенные пиджаки. «Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме», — заключил он.

Ранее Лисовец назвал самые модные цвета одежды на осень. Специалист заявил, что лидировать в текущем сезоне будут вещи в коричневой гамме, особенно кожаные предметы гардероба и монохромные наряды в оттенке кэмел, которые наряду с темно-синими изделиями станут альтернативой образам в черном цвете.

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Алина Гостева
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