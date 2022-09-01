Стилист Влад Лисовец назвал коричневый и красный самыми модными цветами одежды на осень

Российский стилист Влад Лисовец назвал самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Специалист заявил, что лидировать в текущем сезоне будут вещи в коричневой гамме, особенно кожаные предметы гардероба и монохромные наряды в оттенке кэмел, которые наряду с темно-синими изделиями станут альтернативой образам в черном цвете. Кроме того, актуальным окажется сочетание коричневого с зеленым тоном. «Цвет шоколада и дерева оживает самым естественным образом» , — отметил эксперт. Так, среди марок, придерживающихся указанной палитры, — Gucci, Max Mara, Versace, Prada и Balenciaga.

В то же время, по словам Лисовца, в тренды попадут оттенки голубого неба, красный, белый и цвет ириса. «Нежный ирис — мой фаворит! Этот утонченный оттенок идеально сочетается с более теплой коричневой палитрой», — пояснил стилист, добавив, что подобные вещи фигурировали на показах таких брендов, как Bottega Veneta, Vivienne Westwood и Stella McCartney.

В августе фэшн-журналистка Анна Эстрин назвала три самых модных принта на одежде осенью 2022 года. По словам эксперта, главные расцветки в грядущем сезоне можно разделить на три группы. Так, в тренде окажутся геометрические, цветочные и анималистические (животные) узоры.