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В Москве загорелся автосервис

На юге Москвы загорелась крыша в здании автосервиса, площадь пожара составляет 900 кв. м

Фото: ГУ МЧС России по Москве

На юге Москвы загорелась крыша двухэтажного здания автосервиса. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Инцидент произошел по адресу улица Севанская, дом 25. Площадь возгорания составляет около 900 квадратных метров. Кроме того, произошло обрушение конструкции на площади 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению привлечены 95 человек личного состава и 30 единиц техники, отметили в ведомстве. В 21:45 пожар был локализован.

В 2019 году мощный пожар в московском автосервисе попал на видео. Тогда сообщалось о многочисленных взрывах: в здании находились кислородные и пропановые баллоны.

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