Россиянин повредил водопровод и оставил несколько сел без воды

Житель поселка в Пермском крае повредил водопровод и на сутки оставил три села без воды

В Пермском крае мужчина решил украсть железобетонное кольцо со дна реки. В результате жители нескольких сел остались без воды. Об инциденте сообщили на сайте краевого управления МВД России.

32-летний житель поселка Майский отправился на рыбалку на берегу реки Сын. Мужчина добрался до места на личном фронтальном погрузчике. Недалеко от реки он обнаружил железобетонное кольцо диаметром около полутора метров и решил украсть его, используя ковш машины. В процессе россиянин повредил задвижку, что привело к повреждению водопровода и остановке подачи воды в поселок Майский, село Усть-Сыны, деревню Карабаи, а также на животноводческое предприятие. Всего в результате случившегося пострадали около пяти тысяч человек.

Специалистам удалось восстановить водоснабжение через сутки. Ремонт конструкции обошелся в 187 тысяч рублей. Виновника происшествия задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 («Покушение на кражу») и части 1 статьи 215.2 («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). Максимальное наказание по второй статье — до семи лет лишения свободы.

В январе в Волгоградской области танкист-срочник на Т-72Б снес опору линии электропередачи. В результате без света остались четыре тысячи человек.