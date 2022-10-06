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Российского чиновника отправили в СИЗО за получение взятки в 26 миллионов рублей

В Тюмени главу дорожного хозяйства ЯНАО отправили в СИЗО за взятку в 26 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО 55-летнего главу Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Игоря Боркуна по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он будет находиться под стражей до 30 ноября 2022 года.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2015 года чиновник получил более 26 миллионов рублей от посредников, действующих в интересов компании, которая хотела выиграть тендер на торгах по госконтракту. За вознаграждение Боркун обещал обеспечить исполнение и оплату контракта в случае победы фирмы на торгах.

4 октября сообщалось, что в ЯНАО хирург потребовал 30 тысяч от пациента за бесплатную операцию и попал под следствие.

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Елизавета Новикова
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