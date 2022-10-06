Российский посол посетит Бута в США

Посол России в США Антонов заявил о планах посетить Бута на следующей неделе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что намерен встретиться с осужденным в Соединенных Штатах Виктором Бутом на следующей неделе. Позже дипломат планирует увидеться с Александром Винником и Романом Селезневым, сообщает РИА Новости.

«Планирую через неделю лично посетить Виктора Бута. Разрешение на это получено. Надеюсь, что искусственных препон с американской стороны создано не будет. В конце октября — начале ноября хотел бы повидаться с Александром Винником, который находится в одной из тюрем Калифорнии, а затем в планах посещение Романа Селезнева», — рассказал о своих планах Антонов.