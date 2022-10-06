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Овощевод назвала причину сажать клубнику и чеснок рядом

Овощевод Пашкевич: посаженный рядом с клубникой чеснок защищает ягоду от гнили и клеща

Фото: Soo Ann Woon / Unsplash

Озимый чеснок, посаженный рядом с клубникой, защищает ягоду от нескольких видов гнили, клеща и майского жука, рассказала научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич. На ее пост в видеоблоге Procvetok, в котором указывались причины, по которым лучше сажать клубнику и чеснок рядом, обратило внимание издание «Беларусь сегодня».

По словам Пашкевич, чеснок защищает клубнику от серой и белой гнили, фузариоза, антракноза и других заболеваний. «За счет соединений серы, которые выделяет чеснок, дачнику удастся избежать массового распространения этих грибковых заболеваний на посадках клубники», — объяснила она.

Также чеснок способен отпугнуть от клубники вредителей: паутинного клеща, личинок майского жука, слизней. Это, как объяснила овощевод, связано с непереносимостью вредителями фитонцидных выделений чеснока.

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«К слову, ранее ученые проводили эксперимент: они высаживали чеснок совместно с клубникой и подсчитывали популяцию паутинного клеща. Результаты опыта показали, что при соседстве с чесноком популяция двухточечного паутинного клеща на клубнике сокращается на 52 процента», — рассказала Пашкевич.

Специалистка утверждает, что при совместной посадке двух культур также снижается истощение почвы, поскольку корневые системы клубники и чеснока находятся на разной глубине и не отнимают питательные элементы друг у друга.

«Если у вас нет возможности посадить чеснок совместно с клубникой, можно высаживать его по периметру грядок, на которых растет ягода. Также ряды клубники и чеснока можно чередовать или высаживать растения в шахматном порядке», — заключила Пашкевич.

Ранее главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова перечислила правила посадки тюльпанов. По ее словам, осенью луковицы тюльпана нужно сажать в рыхлую почву без свежего навоза.

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Александра Лисица
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