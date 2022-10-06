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Российская стюардесса попозировала в мини-юбке и восхитила иностранцев в сети

Российская стюардесса Nordwind снялась в мини-юбке и покорила зарубежных пользователей

Фото: @skybirdiee

Российская бортпроводница авиакомпании Nordwind попозировала в мини-юбке и взволновала иностранцев. Снимок появился в аккаунте, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Стюардесса снялась на камеру в аэропорту, сидя на чемодане. На девушке надета униформа перевозчика, состоящая из темно-синего платья и черных туфель на высоком каблуке. Из аксессуаров на девушке — белые перчатки, красный шарф, пояс и головной убор в тон.

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Внешность россиянки покорила зарубежных пользователей сети и они принялись оставлять восхищенные комментарии под публикацией. «Вы так прекрасны», «Выглядите чудесно», «Красавица. Шикарная фигура и сексуальные ножки», «Невероятная», «Хотелось бы полететь с вами куда угодно», — отмечали юзеры.

Ранее другая бортпроводница сделала стойку на руках на борту самолета и удивила пользователей сети. На размещенном кадре девушка показала акробатический трюк вверх ногами, встав на руки и согнув одну ногу в колене. Сотрудница авиакомпании одета в платье длины мини бордового цвета и черные балетки.

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Валентина Процкова
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