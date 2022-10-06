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Раскрыта новая схема мошенников через мессенджеры

Юрист Соловьев заявил о новой схеме мошенников с помощью звонка в мессенджере

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян с помощью мессенджеров. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев раскрыл схему мошенников через мессенджеры и заявил, что они осуществляют ее с помощью звонка из якобы следственных органов. Злоумышленники запугивают граждан «подделкой документов» и попыткой хищения их денег человеком с одинаковой фамилией.

«Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником», — добавил он.

Позже звонящие просят сверить имеющиеся у них персональные данные россиянина с настоящими, чтобы получить нужную информацию. Некоторых граждан мошенники даже призывают перевести свои средства «безопасный счет». Человек теряет свои сбережения, поэтому важно помнить, что правоохранительные органы никогда не звонят для сверки документов или приглашения участвовать в следствии.

Ранее Россиян предупредили о новом способе обмана через фейковые сайты пиццерий. Об этом гражданам рассказала Group-IB.

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Марина Совина
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