Россиян предупредили о новом способе обмана через фейковые сайты пиццерий

Group-IB выявила новую мошенническую схему с фейковыми сайтами «Додо Пицца» и «Папа Джонс»

Специалисты по кибербезопасности выявили новую мошенническую схему, создатели которой использовали фейковые сайты пиццерий «Додо Пицца» и «Папа Джонс». О новом способе обмана россиян с использованием поддельных ресурсов популярных сетей предупредила Group-IB.

«Эксперты Group-IB обнаружили в сентябре более 106 фейковых ресурсов "Додо Пицца", на которых пользователям предлагали получить "Пиццу за один рубль", но вместо этого мошенники списывали деньги и получали данные банковских карт. В случае с поддельными ресурсами "Папа Джонс" с карты пользователя списывалась сумма, в десять раз превышающая стоимость заказа», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пользователем, оказавшимся на мошеннических сайтах, замаскированных под «Додо Пиццу» предлагали поучаствовать в акции и ответить на несложные вопросы. Затем нужно было ввести данные банковской карты и заплатить один рубль, чтобы получить пиццу. Однако в результате со счета жертвы списывались 899 рублей, а данные карты оказывались в руках злоумышленников, указали эксперты.

По данным специалистов, ссылки на фейковые сайты распространялись по методу «писем счастья»: для получения награды участнику опроса нужно через мессенджер поделиться ссылкой со знакомыми. По данным экспертов, метод распространения ссылок, при котором пользователи получают их от знакомых людей, позволяет мошенникам ослабить бдительность юзеров.

Кроме того, специалисты обнаружили несколько фейковых сайтов пиццерии «Папа Джонс», на которых предлагалось сделать заказ со скидкой 25 процентов. «Оплатить заказ можно было только картой, а к стоимости приписывался дополнительный ноль. Так, если сумма заказа была, например, 1300 рублей, то уже в сообщении от банка с кодом подтверждения операции было указано 13 тысяч рублей. Заметить подвох могли только внимательные пользователи», — рассказали в компании.

Ранее специалисты In4security рассказали о способе мошенничества с помощью сайта доставки суши. По данным экспертов, мошенники действуют от лица заинтересованной в общении девушки, которая просит жертв заказать ей суши на поддельном сайте доставки японской кухни.