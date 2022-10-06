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Раскрыта причина спутанности сознания при COVID-19

Molecular Psychiatry: причиной спутанности сознания при COVID-19 оказались цитокины

Фото: Heike Trautmann / Unsplash

Ученые Королевского колледжа Лондона раскрыли, что при непосредственном контакте клеток головного мозга с кровью, взятой у пациентов с COVID-19 с делирием, происходит увеличение числа погибших клеток и снижается скорость образования новых клеток головного мозга. Делирий представляет собой состояние спутанности сознания, указывающее на то, что у этих пациентов инфекция COVID-19 повлияла на мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Известно, что причиной развития неврологических симптомов у пациентов с COVID-19 является гиперактивный иммунный ответ, называемый цитокиновым штормом. Цитокины, вырабатываемые иммунными клетками в организме в ответ на инфекцию, могут перемещаться из крови в мозг и напрямую воздействовать на неврологические процессы. Однако в настоящее время неизвестно, какие цитокины имеют непосредственное отношение к развитию неврологических нарушений.

В ходе исследования были собраны образцы сыворотки 36 пациентов, поступивших в фонд NHS Foundation Trust Гая и Сент-Томаса в Лондоне во время первой волны пандемии COVID-19 в Великобритании (март-июнь 2020 года). Половина пациентов испытывали симптомы делирия. Ученые обрабатывали культуры клеток гиппокампа образцами сыворотки и наблюдали влияние на образование и гибель клеток, а также на уровни различных цитокинов.

Оказалось, что сыворотка крови, взятая у пациентов с COVID-19 с делирием, увеличивает гибель клеток и снижает образование новых клеток головного мозга. Также результаты показали, что у больных с делирием был более высокий уровень цитокина IL6, а в ответ на обработку клеток головного мозга сывороткой в культуре нейронов повышались уровни двух других цитокинов — IL12 и IL13. Это свидетельствует о наличии биохимического каскада, в котором IL12 и I1L3 генерируются клетками головного мозга в ответ на воспаление в организме, вызванное IL6. Все вместе это может вызывать делирий.

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Александр Еникеев
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