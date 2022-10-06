Раскрыты сроки появления аналога доллара

Аналитик Верников заявил о появлении альтернативной доллару валюты через десятилетия

Независимый финансовый аналитик Андрей Верников рассказал, когда может появиться валюта, аналогичная доллару. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Верников раскрыл сроки появления альтернативы доллара и заявил, что это произойдет через десятилетия. Крепкая американская валюта служит негативным фактором для развивающихся стран, однако доверие к ней остается на высоком уровне.

«С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают», — объяснил эксперт.

По мнению Верникова, альтернативой доллару не станет ни евро, и криптовалюты из-за высокой волатильности. Однако торговля за нацвалюты между отдельными государствами возможна. Например, такие сделки заключает Россия с рядом стран.