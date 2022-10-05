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Курс доллара превысил 60 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей, евро — 59 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 5 октября превысил 60 рублей, евро — 59 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке американская валюта достигала 60,4 рубля (плюс 2,4 процента к предыдущему закрытию). По состоянию на 15:47 по московскому времени доллар торгуется по 60,1 рубля. Курс евро в ходе торгов поднимался до 59,1 рубля, а к 15:47 рост замедлился до 58,08 рубля.

Ранее 5 октября ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о готовящемся обращении президента России Владимира Путина к гражданам, в котором он якобы мог поменять формат СВО на контртеррористическую операцию, однако позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее фейковой.

В Минфине заявили, что российские компании стали рассчитываться с зарубежными партнерами в криптовалюте, хотя регулирование таких сделок до сих пор не введено. В Торгово-промышленной палате (ТПП) отметили, что использовать цифровую валюту стали прежде всего для экспортных и импортных сделок с недружественными странами из-за отсутствия возможности проводить сделки в евро, долларах и других международных валютах.

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Софья Ермакова
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