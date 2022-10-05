Кремль ответил на вопрос о выступлении Путина по смене формата СВО

Пресс-секретарь Песков опроверг планы Путина выступить с обращением по смене статуса СВО

Президент России Владимир Путин не планирует обращения к нации о смене формата специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о готовящемся обращении Путина к нации, в котором он якобы мог поменять формат СВО на контртеррористическую операцию.

«Нет, не будет, это фейки», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что СВО на Украине перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Также он заявил, что в скором времени будет пройдена определенная точка невозврата.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.