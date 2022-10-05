Минфин: российские компании стали использовать криптовалюту для международных сделок

Российские компании стали рассчитываться с зарубежными партнерами в криптовалюте, хотя регулирование таких сделок до сих пор не введено, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова. В Торгово-промышленной палате (ТПП) отметили, что использовать цифровую валюту стали прежде всего для экспортных и импортных сделок с «недружественными» странами.

Из-за санкций отечественные фирмы практически лишились возможности проводить сделки в евро, долларах и других международных валютах, поэтому популярность расчетов в криптовалюте и других цифровых платежных инструментах резко выросла, рассказал глава совета ТПП по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза. В основном их используют для при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы, а также импорте товаров народного потребления. Объем международных сделок с криптовалютами мог вырасти в несколько раз, заявил глава совета ТПП.

Ни Минфин, ни ТПП не назвали конкретные компании, проводящие такие расчеты. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект по их регулированию будет внесен в течение месяца и до конца года его примут. Он пояснил, что в настоящее время власти обсуждают вариант использования Мосбиржи или СПБ Биржи в качестве сервисных центров для таких сделок, а требования к биржам установят ЦБ или правительство. Регулирование трансграничных сделок с использованием криптовалюты может вступить в силу в 2023 году, ожидает Иван Чебесков.

Бизнес все чаще прибегает к криптовалютам не только из-за санкций, но и из-за нестабильности курсов валют «дружественных» государств, считает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь. По его мнению, расчеты в цифровых активах сейчас также могут вестись со странами, которые выступают хабами для параллельного импорта: Казахстаном, Грузией, ОАЭ, Турцией и Израилем.

Как сообщалось в сентябре, США обеспокоены тем, что Россия может обходить санкции с помощью криптовалют. Палата представителей Конгресса уже одобрила законопроект о предотвращении подобных действий. Главы Минфина и Госдепартамента должны предоставить Конгрессу доклад о том, как применение цифровых валют может сказаться на эффективности и соблюдении санкций США против России. Законодатели поручили указать, как Москва или ее союзники уже использовали цифровые активы для уклонения от ограничений.

