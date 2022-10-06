Украинские военные выпустили по Донецку американскую ракету

ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету HARM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что украинские военные ударили ракетой по Пролетарскому району города со стороны населенного пункта Комар.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил ВСУ в намеренных обстрелах инфраструктуры, которая подлежит восстановлению. При этом он отметил, что речь идет о мирных объектах, в том числе жилых домах.