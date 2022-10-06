Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Летние засухи стали в 20 раз сильнее из-за изменения климата

World Weather Attribution: изменение климата усилило экстремальные засухи в 20 раз
СюжетЛесные пожары:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Согласно новому исследованию, экстремальная засуха, охватившая летом 2022 года Европу, США и Китай, стала сильнее в 20 раз из-за изменения климата. К такому выводу пришли исследователи группы World Weather Attribution, изучающей связь между изменением климата и экстремальной погоды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам специалистов, подобные засухи должны происходить в Северном полушарии раз в 400 лет, однако из-за антропогенного изменения климата они будут повторяться раз в 20 лет. Стихийное бедствие привело к высыханию крупных рек, уничтожению посевов, спровоцировало лесные пожары и поставило под угрозу гибели водные виды животных и растений. В Китае наступило самое засушливое за 60 лет лето, что уменьшило ширину реки Янцзы почти наполовину.

Ученые проанализировали данные о погоде и влажности почвы во всех регионах, за исключением тропических районов. Оказалось, что за последние несколько месяцев изменение климата сделало более вероятной значительную потерю почвой влаги. При дополнительном потеплении на 0,8 градуса Цельсия такой тип засухи будет случаться раз в 10 лет в западной части Центральной Европы и каждый год во всем Северном полушарии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В Конституцию России внесли изменения
Россияне назвали лучшие способы заботы о ментальном здоровье
Роднина назвала знак скорого завершения карьеры Щербаковой
Специалистка по работе с животными назвала признаки кошачьей измены
Медведев призвал заставить «врагов на Западе» просить о пощаде
Apple попыталась скрыть случай взрыва часов
Начался суд над Кевином Спейси по делу о домогательствах
Делом о госизмене Кара-Мурзы занялся Следственный комитет России
Медведев описал эффект от санкций для России, Запада и мира
Девушка установила дешевые виниры и осталась с внешностью лошади
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.