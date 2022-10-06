Летние засухи стали в 20 раз сильнее из-за изменения климата

World Weather Attribution: изменение климата усилило экстремальные засухи в 20 раз

Согласно новому исследованию, экстремальная засуха, охватившая летом 2022 года Европу, США и Китай, стала сильнее в 20 раз из-за изменения климата. К такому выводу пришли исследователи группы World Weather Attribution, изучающей связь между изменением климата и экстремальной погоды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам специалистов, подобные засухи должны происходить в Северном полушарии раз в 400 лет, однако из-за антропогенного изменения климата они будут повторяться раз в 20 лет. Стихийное бедствие привело к высыханию крупных рек, уничтожению посевов, спровоцировало лесные пожары и поставило под угрозу гибели водные виды животных и растений. В Китае наступило самое засушливое за 60 лет лето, что уменьшило ширину реки Янцзы почти наполовину.

Ученые проанализировали данные о погоде и влажности почвы во всех регионах, за исключением тропических районов. Оказалось, что за последние несколько месяцев изменение климата сделало более вероятной значительную потерю почвой влаги. При дополнительном потеплении на 0,8 градуса Цельсия такой тип засухи будет случаться раз в 10 лет в западной части Центральной Европы и каждый год во всем Северном полушарии.