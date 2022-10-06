Россиянин сел на три года за попытку контрабанды деталей к МиГ-29 на Украину

Суд дал россиянину 3 года и 2 месяца за попытку контрабанды деталей к МиГ-29 на Украину

Преображенский суд Москвы приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы гражданина России, уличенного спецслужбами в попытке контрабанды товаров военного назначения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Осужденный по фамилии Чмеренко будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его вина полностью доказана, отметили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ и ФТС задержали мужчину в феврале 2021 года во время контролируемой закупки. По данным следствия, россиянин собирался незаконно приобрести комплектующие к истребителям типа МиГ-29 для отправки на Украину.

12 августа Суджанский районный суд Курской области вынес приговор 63-летнему гражданину Украины, который пытался незаконно провести через российскую границу восемь танковых перископов. Мужчина признан виновным по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу военной техники»). Он полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.