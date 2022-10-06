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Названы выгоды от покупки жилья в Дубае

Emirates.Estate: купившим жилье в Дубае россиянам доступна «золотая виза»

Фото: Timo Volz / Unsplash

Россиянам, которые купили недвижимость в Дубае или других городах Объединенных Арабских Эмиратов на определенную сумму, будет доступна «золотая виза». О выгодах, которые дает приобретение жилья в курортном городе, «Ленте.ру» рассказал эксперт портала Emirates.Estate Ален Еремеев.

По словам специалиста, при покупке недвижимости в Дубае гражданин России может получить долгосрочную визу. Минимальной стоимостью жилья, необходимой для их оформления, он назвал сумму от 205 тысяч долларов (около 12,3 миллиона рублей) и выше. Для иностранных граждан в ОАЭ доступны трехлетняя возобновляемая виза или «золотая виза» сроком на 10 лет. Еремеев объяснил, что их получение дает много возможностей для открытия и ведения бизнеса в стране, а также некоторые права, которыми обладают граждане страны.

При этом эксперт добавил, что получить гражданство ОАЭ практически нереально, несмотря на то, что формально это возможно. «Никаких особых поощрений для россиян ОАЭ в целом и Дубай в частности не вводили и, пока, не собираются», — отметил Еремеев.

В сентябре эксперты Emirates.Estate объяснили, почему покупка жилья в Дубае популярна среди россиян. По их словам, большинство состоятельных граждан России приобретают жилье там для того, чтобы сохранить накопления.

Полина Кислицына
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