Раскрыты причины популярности жилья в Дубае у россиян

Emirates.Estate: россияне приобретают жилье в Дубае для сохранения накоплений

Большинство состоятельных россиян приобретают жилье в Дубае, чтобы сохранить накопления. Причины популярности среди граждан России недвижимости на популярном зарубежном курорте раскрыли эксперты портала о рынке недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates.Estate, текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Если говорить о причинах того, почему наши соотечественники приобретают недвижимость в Дубае, то, прежде всего, они не приезжают сюда в поисках работы, ОАЭ для них — место для роскошной жизни. Для россиян, имеющих миллиардные состояния, ОАЭ стали убежищем, так как в европейских странах их средства оказались под угрозой на фоне санкций. В связи с этим существенный поток сделок в Дубае был нацелен именно на сохранение средств», — пояснил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.

По данным специалистов, к февралю 2022 года россияне стали одними из главных иностранных покупателей недвижимости эмирата Дубай, заняв седьмое место в рейтинге. Отмечается, что в марте в ОАЭ переехали 40-50 тысяч граждан России и стали самой крупной категорией мигрантов в первой половине текущего года. Некоторые компании, работающие преимущественно с русскоговорящими покупателями, фиксируют 100-процентный годовой прирост количества продаж недвижимости российским покупателям.

Ранее эксперты портала выяснили, что в июле 2022 года спрос россиян на покупку жилья в Дубае оказался на 242,66 процента выше, чем в том же месяце в 2021-м. За первые семь месяцев текущего года спрос со стороны россиян на покупку жилья в городе оказался на 269,96 процента выше, чем в период с января по июль предыдущего года. Относительно тех же месяцев 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 688,37 процента.