Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном курорте

В 2022 году спрос на покупку жилья в Дубае оказался на 242,66 процента выше, чем в 2021

В июле 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года граждане России на 242,66 процента чаще интересовались покупкой квартир и апартаментов в Дубае. О том, что спрос на приобретение жилья на популярном курорте повысился, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Emirates.Estate.

Интерес к покупке квартир и апартаментов в Дубае в седьмом месяце 2022 года по сравнению с июлем 2020 года подскочил на 830 процентов. За первые семь месяцев текущего года спрос со стороны россиян на покупку жилья в городе оказался на 269,96 процента выше, чем в период с января по июль предыдущего года. Относительно тех же месяцев 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 688,37 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, интерес граждан России к приобретению квартир и апартаментов в Дубае в июле 2022 года упал на 2,48 процента относительно июня. Показатели снижаются или практически не меняются на протяжении последних четырех месяцев.

Представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев сообщил, что россияне стали самой крупной категорией иностранных мигрантов в первом полугодии 2022 года. Продажи недвижимости гражданам России на конец первого квартала нынешнего года выросли на 67 процентов в годовом выражении. «Некоторые компании, работающие преимущественно с русскоговорящими покупателями, фиксируют стопроцентный годовой рост в количестве продаж недвижимости российским покупателям. Пик миграции россиян в ОАЭ пришелся на март — май 2022 года», — добавил эксперт.

В августе аналитики Skolkovo Realty пришли к выводу, что жители Москвы потеряли интерес к покупке недвижимости в Дубае. По итогам седьмого месяца 2022 года количество запросов относительно июня сократилось на 9,53 процента.