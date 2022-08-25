Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном курорте

В 2022 году спрос на покупку жилья в Дубае оказался на 242,66 процента выше, чем в 2021

Фото: Unsplash

В июле 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года граждане России на 242,66 процента чаще интересовались покупкой квартир и апартаментов в Дубае. О том, что спрос на приобретение жилья на популярном курорте повысился, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Emirates.Estate.

Интерес к покупке квартир и апартаментов в Дубае в седьмом месяце 2022 года по сравнению с июлем 2020 года подскочил на 830 процентов. За первые семь месяцев текущего года спрос со стороны россиян на покупку жилья в городе оказался на 269,96 процента выше, чем в период с января по июль предыдущего года. Относительно тех же месяцев 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 688,37 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, интерес граждан России к приобретению квартир и апартаментов в Дубае в июле 2022 года упал на 2,48 процента относительно июня. Показатели снижаются или практически не меняются на протяжении последних четырех месяцев.

Материалы по теме:
Восточные сладости. Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
Восточные сладости.Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
22 августа 2022
«Целый небоскреб смели за 30 секунд» Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
«Целый небоскреб смели за 30 секунд»Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
18 июля 2022

Представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев сообщил, что россияне стали самой крупной категорией иностранных мигрантов в первом полугодии 2022 года. Продажи недвижимости гражданам России на конец первого квартала нынешнего года выросли на 67 процентов в годовом выражении. «Некоторые компании, работающие преимущественно с русскоговорящими покупателями, фиксируют стопроцентный годовой рост в количестве продаж недвижимости российским покупателям. Пик миграции россиян в ОАЭ пришелся на март — май 2022 года», — добавил эксперт.

В августе аналитики Skolkovo Realty пришли к выводу, что жители Москвы потеряли интерес к покупке недвижимости в Дубае. По итогам седьмого месяца 2022 года количество запросов относительно июня сократилось на 9,53 процента.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
«Газпром» опроверг заявления Канады о турбинах для «Северного потока»
Физическая активность снизила риск смерти в пожилом возрасте
Место обнаружения тел убитых россиянки и ее пятилетней дочери попало на видео
Россияне перешли на новую модель потребления
Стало известно о состоянии члена СПЧ при президенте России после нападения
«Летающий штаб» США заметили в соседней с Украиной стране
Россиянка устроила гонки по встречке на Tesla сына и попала на видео
Пожилая женщина снялась в откровенном наряде в рекламе российского бренда
Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Собянин назвал очень сложной ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.