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Москвичи потеряли интерес к покупке жилья на популярном курорте

В июле 2022 года спрос на покупку жилья в Дубае среди москвичей снизился на 9,53 процента

Фото: Shutterstock

Жители Москвы потеряли интерес к покупке недвижимости в Дубае — по итогам июля 2022 года количество запросов относительно июня сократилось на 9,53 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики компании Skolkovo Realty.

Число запросов на приобретение жилья на популярном курорте со стороны жителей столицы снижается четвертый месяц подряд. Кроме того, параметр июля 2022-го оказался на 29,12 процента ниже, чем в аналогичный период 2021-го.

Несмотря на падение показателей, по итогам первых семи месяцев текущего года спрос на покупку недвижимости в Дубае среди москвичей оказался более чем в 2,5 раза выше, чем с января по июль предыдущего года. Положительная динамика составила 174,78 процента. Наибольшее число обращений было зафиксировано в марте 2022 года — показатель за этот месяц был на 337,95 процента выше, чем среднемесячное количество запросов за 2021 год.

В августе эксперты портала Emirates.Estate пришли к выводу, что среди наиболее популярных районов Дубая у приобретающих недвижимость россиян самое дешевое жилье находится в Motor City. По их данным, средняя цена одного «квадрата» в апартаментах в этом районе составляет 1,7 тысячи долларов.

Полина Кислицына
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