Названы популярные районы Дубая с самым дешевым жильем

Стоимость квадратного метра в самом дешевом районе Дубая составила 1,7 тысячи долларов

Среди наиболее популярных районов Дубая для покупки жилья россиянами самое дешевое жилье нашли в Motor City. Об этом сообщают эксперты портала Emirates.Estate, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя цена одного «квадрата» в апартаментах Motor City составляет 1,7 тысячи долларов (около 102,7 тысячи рублей). Наиболее дорогие апартаменты продаются в Downtown Dubai, где квадратный метр в среднем стоит около пяти тысяч долларов (примерно 302,1 тысячи рублей).

Самые дешевые виллы продаются в семейном районе Arabian Ranches, где показатель составляет около 3,1 тысячи долларов (приблизительно 187,3 тысячи рублей). Районом с наиболее дорогими вариантами эксперты назвали Palm Jumeirah Fronds — среднюю стоимость квадратного метра там оценили в 9,4 тысячи долларов (около 568 тысяч рублей).

В июне россияне стали меньше интересоваться покупкой недвижимости в Дубае — в первом месяце лета относительно мая спрос на жилье на популярном курорте рухнул на 28,1 процента. Аналитики Emirates.Estate отметили, что подобное снижение интереса к объектам в городе стало самым сильным в 2022 году.