Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская делегация рассказала о приеме на G20

Сенатор Джабаров рассказал о безуспешных попытках изолировать Россию на G20

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Несмотря на дипломатическую напряженность в мире, Россию не удалось изолировать на саммите спикеров парламентов G20. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член российской делегации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Очень приятно удивлены. Никакой изоляции. У нас была просто очередь спикеров и вал других делегаций приглашенных, которые пытались встретиться с главой российской делегации, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Мы работаем уже два дня, за это время у нас не было ни одной свободной минуты, постоянно были встречи, обсуждения, мы участвовали в самой конференции спикеров. Изоляция оказалась абсолютно бесполезна. Видимо, о ней мечтали наши западные оппоненты, но у них ничего не получилось. Мир очень серьезно смотрит сейчас на нашу страну», — рассказал он.

Все понимают, что происходят серьезные изменения во всей мировой архитектуре. Это очень показательно для некоторых стран Запада, которые входят в G20. Ожидания тех, кто рассчитывал, что Россия попадет в жесткую изоляцию, не оправдались

Владимир Джабаровчлен российской делегации на саммите G20

Российская делегация во главе с Матвиенко с 5 по 7 октября участвует в саммите G20, который проходит в Индонезии. В программе визита — встречи с представителями руководства Индонезии и парламентариями. В частности, с главой Совета региональных представителей Ла Ньяллой Матталитти, председателем Совета народных представителей Пуан Махарани. Также Матвиенко на полях саммита проведет ряд других двусторонних встреч.

Ранее Матвиенко на полях мероприятия призвала украинскую делегацию к переговорам на уровне парламентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России
МИД России вызвал французского посла
Песков назвал США и Великобританию ответственными за заявление Зеленского
Девушка вынесла мусор без штанов и разгневала ревнующую мужа соседку
Иностранца отправили в СИЗО за оскорбление русских в автобусе
Кремль ответил на слова Зеленского о превентивном ударе по России
Саудовский министр отказался разговаривать с журналистом Reuters из-за России
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Дикий зверь растерзал справлявшего нужду сторожа
Огромные иконы появились на зданиях Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.