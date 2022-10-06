Российская делегация рассказала о приеме на G20

Сенатор Джабаров рассказал о безуспешных попытках изолировать Россию на G20

Несмотря на дипломатическую напряженность в мире, Россию не удалось изолировать на саммите спикеров парламентов G20. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член российской делегации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Очень приятно удивлены. Никакой изоляции. У нас была просто очередь спикеров и вал других делегаций приглашенных, которые пытались встретиться с главой российской делегации, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Мы работаем уже два дня, за это время у нас не было ни одной свободной минуты, постоянно были встречи, обсуждения, мы участвовали в самой конференции спикеров. Изоляция оказалась абсолютно бесполезна. Видимо, о ней мечтали наши западные оппоненты, но у них ничего не получилось. Мир очень серьезно смотрит сейчас на нашу страну», — рассказал он.

Все понимают, что происходят серьезные изменения во всей мировой архитектуре. Это очень показательно для некоторых стран Запада, которые входят в G20. Ожидания тех, кто рассчитывал, что Россия попадет в жесткую изоляцию, не оправдались Владимир Джабаров член российской делегации на саммите G20

Российская делегация во главе с Матвиенко с 5 по 7 октября участвует в саммите G20, который проходит в Индонезии. В программе визита — встречи с представителями руководства Индонезии и парламентариями. В частности, с главой Совета региональных представителей Ла Ньяллой Матталитти, председателем Совета народных представителей Пуан Махарани. Также Матвиенко на полях саммита проведет ряд других двусторонних встреч.

Ранее Матвиенко на полях мероприятия призвала украинскую делегацию к переговорам на уровне парламентов.

