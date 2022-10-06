Матвиенко объяснила отсутствие реакции Киева на призыв к переговорам

Матвиенко: Киев не отреагировал на призыв к переговорам, поскольку несвободен в решениях

Украина не отреагировала на призыв к переговорам, поскольку «несвободна в своих решениях». Так отсутствие реакции Киева на предложение сесть за стол переговоров объяснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Председатель верхней палаты парламента напомнила, что на саммите парламентов Большой двадцатки призвала к мирному урегулированию кризиса и поиску договоренностей с украинской стороной, однако ответа не последовало.

«Понятно, что реакции нет, потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания ее хозяев, принимать какие-то решения», — сказала Матвиенко, указав, что это вновь обнажило суть происходящего на Украине.

6 октября Матвиенко пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса. При этом Матвиенко подчеркнула, что Россия готова остановить боевые действия в ходе спецоперации на Украине, но лишь на своих условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако они состоятся только тогда, когда в России сменится президент. «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — подчеркнул он. В тот же день российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности вести диалог в случае заинтересованности Киева.