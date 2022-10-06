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Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине

Спикер Совфеда Матвиенко: военные действия в ходе СВО прекратятся на российских условиях
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Flickr

Россия готова остановить боевые действия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, но лишь на российских условиях. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Когда я говорила о переговорах, то, безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала она.

По словам спикера Совфеда, Москва много раз предлагала переговоры по урегулированию кризиса. Матвиенко снова призвала Украину сесть за стол переговоров.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине. Он указал, что Евросоюз усилит поддержку Киева, но в то же время по-прежнему готов добиваться дипломатического решения, если будет возможно сделать это конструктивно.

23 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Он отметил, что украинская сторона вышла из переговоров.

Оставанцы
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Алина Гончарова
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