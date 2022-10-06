Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине

Спикер Совфеда Матвиенко: военные действия в ходе СВО прекратятся на российских условиях

Россия готова остановить боевые действия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, но лишь на российских условиях. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Когда я говорила о переговорах, то, безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала она.

По словам спикера Совфеда, Москва много раз предлагала переговоры по урегулированию кризиса. Матвиенко снова призвала Украину сесть за стол переговоров.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал условие дипломатического решения конфликта на Украине. Он указал, что Евросоюз усилит поддержку Киева, но в то же время по-прежнему готов добиваться дипломатического решения, если будет возможно сделать это конструктивно.

23 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Он отметил, что украинская сторона вышла из переговоров.