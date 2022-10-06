Памфилова прокомментировала включение в санкционный список ЕС

Глава ЦИК России Памфилова назвала включение в санкционный список ЕС ничтожным поводом

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала включение в санкционный список Европейского Союза (ЕС), назвав это ничтожным поводом от ничтожных политиков. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает РИА Новости.

«Для меня это не имеет абсолютно никакого значения», — подчеркнула она.

Ранее 6 октября стало известно, что ЦИК России и ее председатель Элла Памфилова попали в новый список антироссийских санкций Евросоюза.

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. Помимо этого, вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.