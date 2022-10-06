В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) утвердил восьмой пакет санкций против России, в него входит введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц. О новых антироссийских рестрикциях говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

«Мы наносим еще больший удар по военной экономике России, ограничивая ее импортно-экспортные возможности и быстро освобождаемся от российской энергетической зависимости. Мы также преследуем тех, кто несет ответственность за незаконную аннексию украинских территорий. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Помимо введения потолка цен на нефть, в пакет входят санкции в отношении физических и юридических лиц, которые «причастны к организации незаконных референдумов на украинской территории, представителей военно-промышленного сектора и публичных лиц, распространяющих дезинформацию о конфликте на Украине».

5 октября Чехия, которая является страной — председателем Евросоюза в этом году, заявила о согласовании нового пакета европейских санкций против России. «Послы [стран ЕС] достигли политического соглашения о новых санкциях против России — это решительный ответ ЕС на незаконную аннексию [президентом России Владимиром] Путиным территорий Украины», — говорится в заявлении чешских представителей.