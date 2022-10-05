Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Чехия заявила о согласовании нового пакета санкций Евросоюза против России

Чехия, которая является страной — председателем Евросоюза в этом году, заявила о согласовании нового пакета европейских санкций против России. Об этом пишет Reuters.

«Послы [стран ЕС] достигли политического соглашения о новых санкциях против России — это решительный ответ ЕС на незаконную аннексию [президентом России Владимиром] Путиным территорий Украины», — говорится в заявлении чешских представителей.

Помимо прочего, европейские страны согласились ввести потолок цен на российскую нефть. При его нарушении будет запрещена ее транспортировка в третьи страны. Кроме того, рестрикции предполагают запрет на некоторые виды стальной продукции, пластика, химикатов.