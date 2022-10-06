Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризиса

Geopolitika: Европа оказалась на грани катастрофы на фоне энергокризиса

Обозреватель Зоран Метер предрек катастрофические последствия европейской экономике на фоне небывалого энергетического кризиса. Такой прогноз он дал в своей статье для Geopolitika.news.

По его словам, предсказать окончание тяжелейшего кризиса в странах Евросоюза (ЕС) пока невозможно, а самые сложные времена еще впереди. Как именно происходящее отразится на будущем экономики, социальной сферы и безопасности остается неизвестным. Метер отметил, что разум у европейских политиков иссяк. Лидеры ЕС продолжают убеждать, что найдут замену российскому топливу, но альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат, подчеркнул обозреватель.

Он заявил, что Европа планомерно шла к сложившемуся положению. Организация по собственной инициативе перешла от долгосрочных газовых договоров к спотовым поставкам, а ситуация на Украине только ухудшила ситуацию, указал Метер. Он также осудил европейских политиков за уверения, что ЕС переживет грядущую зиму без российского газа, если придерживаться экономии.

Обозреватель охарактеризовал следование ЕС антироссийской политике и угрозы ввести новые санкции как самоубийственный инстинкт. Он предостерег о последствиях установки потолка цен на российские энергоносители, которая приведет к прекращению поставок в Европу. Метер напомнил, что ситуация уже оставляет желать лучшего, в частности, на фоне случившегося на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Под угрозой оказался и транзит через Украину, заявил он. Италия также столкнулась с серьезными трудностями, поскольку невзирая на контракт с Алжиром, ей так и не удалось полностью заместить выпадающий объем импорта из России, а полагаться на альтернативные источники энергии нельзя.

Ранее стало известно о намерении ЕС ввести новые ограничения на перевозку российской нефти. При новых санкциях европейским судам запретят перевозить топливо из России, если его цена превысит определенный порог.