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Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризиса

Geopolitika: Европа оказалась на грани катастрофы на фоне энергокризиса
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Yves Herman / Reuters

Обозреватель Зоран Метер предрек катастрофические последствия европейской экономике на фоне небывалого энергетического кризиса. Такой прогноз он дал в своей статье для Geopolitika.news.

По его словам, предсказать окончание тяжелейшего кризиса в странах Евросоюза (ЕС) пока невозможно, а самые сложные времена еще впереди. Как именно происходящее отразится на будущем экономики, социальной сферы и безопасности остается неизвестным. Метер отметил, что разум у европейских политиков иссяк. Лидеры ЕС продолжают убеждать, что найдут замену российскому топливу, но альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат, подчеркнул обозреватель.

Он заявил, что Европа планомерно шла к сложившемуся положению. Организация по собственной инициативе перешла от долгосрочных газовых договоров к спотовым поставкам, а ситуация на Украине только ухудшила ситуацию, указал Метер. Он также осудил европейских политиков за уверения, что ЕС переживет грядущую зиму без российского газа, если придерживаться экономии.

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Обозреватель охарактеризовал следование ЕС антироссийской политике и угрозы ввести новые санкции как самоубийственный инстинкт. Он предостерег о последствиях установки потолка цен на российские энергоносители, которая приведет к прекращению поставок в Европу. Метер напомнил, что ситуация уже оставляет желать лучшего, в частности, на фоне случившегося на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Под угрозой оказался и транзит через Украину, заявил он. Италия также столкнулась с серьезными трудностями, поскольку невзирая на контракт с Алжиром, ей так и не удалось полностью заместить выпадающий объем импорта из России, а полагаться на альтернативные источники энергии нельзя.

Ранее стало известно о намерении ЕС ввести новые ограничения на перевозку российской нефти. При новых санкциях европейским судам запретят перевозить топливо из России, если его цена превысит определенный порог.

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Варвара Кузьмина
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