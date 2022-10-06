Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин затащил 16-летнюю школьницу в кусты и надругался над ней

В Уфе мужчина напал на 16-летнюю школьницу, затащил в кусты и надругался над ней

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

В Уфе на территории Советского района мужчина напал на 16-летнюю школьницу, затащил в кусты и надругался над ней. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

По сведениям издания, после изнасилования незнакомец украл у несовершеннолетней россиянки телефон и скрылся. Позже родители школьников, проживающих в Советском районе, начали распространять информацию об инциденте в мессенджерах.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили факт случившегося. По их словам, в отношении мужчины возбудили уголовное дело и объявили его в розыск.

Ранее в Московской области молодой человек изнасиловал 14-летнюю знакомую под мостом и проводил до дома. О произошедшем узнала мать девочки и написала заявление в полицию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций
Кремль оценил данные об убежденности США в причастности Киева к убийству Дугиной
В ДНР назвали сложным Краснолиманское направление
Появились новые подробности отъезда из России вице-чемпионки ОИ по гимнастике
В ДНР сообщили о сдаче ВСУ позиций на артемовском направлении
В Кремле отреагировали на слова Маска о желании востока Украины быть с Россией
Кремль ответил на публикацию NYT о причастности Украины к убийству Дугиной
Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Россию
Кремль высказался об участии Путина в конференции по климату
МИД обвинил частные компании США в обработке информации со спутников для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.