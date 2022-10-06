Россиянин затащил 16-летнюю школьницу в кусты и надругался над ней

В Уфе мужчина напал на 16-летнюю школьницу, затащил в кусты и надругался над ней

В Уфе на территории Советского района мужчина напал на 16-летнюю школьницу, затащил в кусты и надругался над ней. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

По сведениям издания, после изнасилования незнакомец украл у несовершеннолетней россиянки телефон и скрылся. Позже родители школьников, проживающих в Советском районе, начали распространять информацию об инциденте в мессенджерах.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили факт случившегося. По их словам, в отношении мужчины возбудили уголовное дело и объявили его в розыск.

Ранее в Московской области молодой человек изнасиловал 14-летнюю знакомую под мостом и проводил до дома. О произошедшем узнала мать девочки и написала заявление в полицию.