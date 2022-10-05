Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

20-летний россиянин надругался над школьницей под мостом

В Подмосковье молодой человек изнасиловал 14-летнюю знакомую под мостом и проводил до дома

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области 20-летний молодой человек надругался над 14-летней знакомой. Об этом в среду, 5 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, школьница возвращалась днем домой и встретила своего друга. Они решили прогуляться под мостом. Там парень напал на девочку и изнасиловал ее. После чего он проводил потерпевшую до дома. О произошедшем узнала мать ученицы и обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Камчатском крае мужчина под наркотиками избил водителя такси и надругался над ней. Женщина смогла убежать и обратиться в полицию, когда насильник отвлекся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о переформатировании специальной военной операции в КТО
Новые нефтяные антироссийские санкции ЕС разъяснили
Херсонские власти эвакуировали жителей сел в «серой зоне»
Названа причина отсутствия песен Пугачевой в эфире «Русского радио»
Опубликовано фото москвички-участницы конкурса «Миссис Вселенная 2022»
Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
В Киргизии назначили нового спикера парламента
В Подмосковье у подростка в руках взорвалась самодельная бомба
На польском телевидении Путина провозгласили президентом Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.