20-летний россиянин надругался над школьницей под мостом

В Подмосковье молодой человек изнасиловал 14-летнюю знакомую под мостом и проводил до дома

В Московской области 20-летний молодой человек надругался над 14-летней знакомой. Об этом в среду, 5 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, школьница возвращалась днем домой и встретила своего друга. Они решили прогуляться под мостом. Там парень напал на девочку и изнасиловал ее. После чего он проводил потерпевшую до дома. О произошедшем узнала мать ученицы и обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Камчатском крае мужчина под наркотиками избил водителя такси и надругался над ней. Женщина смогла убежать и обратиться в полицию, когда насильник отвлекся.