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Россиянин под наркотиками напал на водителя такси и изнасиловал ее

В Камчатском крае мужчина под наркотиками избил водителя такси и надругался над ней

Фото: Unsplash

В Камчатском крае суд рассмотрит дело 50-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на 34-летнюю женщину-водителя и изнасиловании ее. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе фигурант под действием наркотиков по телефону вызвал такси. Он напал на водителя, избил ее и угрожал расправой. Затем он надругался над потерпевшей в лесу и в своей квартире. Женщина смогла убежать и обратиться в полицию, когда насильник отвлекся.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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Екатерина Власова
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