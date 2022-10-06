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Канье Уэст захотел увидеть Джейми Фокса в главной роли в фильме о себе

Канье Уэст заявил, что Джейми Фокс мог бы исполнить главную роль в фильме о нем

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что актер Джейми Фокс мог бы сыграть главную роль в фильме, посвященном жизни исполнителя. Об этом сообщает NME со ссылкой на социальные сети музыканта.

Артист спросил у поклонников, кого бы они хотели видеть в роли Уэста в «фильме о Йе», а также назвал Фокса «одним из величайших гениев», заявив, что артист мог бы сыграть в этом проекте главную роль. Сам Фокс никак не отреагировал на заявление исполнителя.

Ранее Уэст, который официально сменил имя на Йе, высказал свое отношение к правозащитному движению Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Рэпер выложил в сторис белую надпись на полностью черном фоне: «Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите».

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Анастасия Астахова
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