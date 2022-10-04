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Канье Уэст назвал аферой движение Black Lives Matter

Американский рэпер Канье Уэст назвал аферой движение Black Lives Matter
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Темнокожий американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, высказал свое отношение к правозащитному движению Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Своим мнением исполнитель поделился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Рэпер выложил в сторис белую надпись на полностью черном фоне. Надпись гласит: «Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите». В 2018 году музыкант, поддерживающий экс-президента США Дональда Трампа, заявлял, что предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» оскорбителен для афроамериканцев.

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Ранее Йе вышел в свет в провокационном наряде и возмутил чернокожих людей. Знаменитость представил новую коллекцию одежды собственного бренда YZY SZN 9 на показе, который проходил в рамках Недели моды в Париже. Модельер предстал перед гостями в кофте черного цвета, на которую белым шрифтом была нанесена фраза White Lives Matter («Жизни белых важны»). Появление Уэста вызвало неоднозначную реакцию общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному ультраправому движению, ставящему целью защиту прав белого населения.

В 2020 году заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Позже он дал интервью, в котором раскрыл подробности своей кампании. В частности, он назвал себя противником абортов, объявил вакцинацию «меткой дьявола» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы.

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Варвара Кошечкина
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