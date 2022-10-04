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Канье Уэст в кофте с фразой «Жизнь белых имеет значение» возмутил чернокожих

Рэпер Канье Уэст возмутил чернокожих кофтой с фразой «Жизнь белых имеет значение»

Фото: @RealCandaceO

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, вышел в свет в провокационном наряде и возмутил чернокожих людей. На посты, размещенные в соцсетях, обратили внимание в Billboard.

Знаменитость представил новую коллекцию одежды собственного бренда YZY SZN 9 на показе, который проходил в рамках Недели моды в Париже. Модельер предстал перед гостями в кофте черного цвета, на которую белым шрифтом была нанесена фраза White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).

Появление Уэста вызвало неоднозначную реакцию общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному движению, ставящему целью защиту прав белого населения. Отмечается, что указанная организация получила название White Lives Matter по аналогии с названием группы Black Lives Matter, созданной для защиты чернокожих.

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«Как можно надевать такую неуважительную футболку после всего, что пережили чернокожие? Ему плевать на то, как мы пострадали от рук белых людей», — возмутился юзер Boosie BadAzz. «Канье Уэст, заставляющий чернокожих моделей носить футболки с надписью "Белые жизни имеют значение", еще раз доказал, что он придерживается идеологии превосходства белых. Отвратительно», — подчеркнула @Blu_Alexia_. «Канье просто плевать на темнокожих», — высказался пользователь Bishop Talbert Swan.

Уэст никак не прокомментировал причины выбора одежды с подобным высказыванием. При этом известно, что первоначально слоган White Lives Matter появился среди сторонников превосходства белых, включая радикальную организацию «Ку-клукс-клан» (ККК).

UPD: 4 октября Уэст также опубликовал сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) со словами: «Все знают, что Black Lives Matter был обманом, с этим покончено. Не благодарите».

В сентябре сообщалось, что Уэст открыл частную христианскую школу. Стоимость обучения в школе артиста «Академия "Донда"», названной в честь его матери, будет составлять 15 тысяч долларов (829 тысяч рублей) в год, однако на сайте учреждения заявлено, что «заявку могут подать все, независимо от финансового положения».

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Майя Пономаренко
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