Канье Уэст в кофте с фразой «Жизнь белых имеет значение» возмутил чернокожих

Рэпер Канье Уэст возмутил чернокожих кофтой с фразой «Жизнь белых имеет значение»

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, вышел в свет в провокационном наряде и возмутил чернокожих людей. На посты, размещенные в соцсетях, обратили внимание в Billboard.

Знаменитость представил новую коллекцию одежды собственного бренда YZY SZN 9 на показе, который проходил в рамках Недели моды в Париже. Модельер предстал перед гостями в кофте черного цвета, на которую белым шрифтом была нанесена фраза White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).

Появление Уэста вызвало неоднозначную реакцию общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному движению, ставящему целью защиту прав белого населения. Отмечается, что указанная организация получила название White Lives Matter по аналогии с названием группы Black Lives Matter, созданной для защиты чернокожих.

«Как можно надевать такую неуважительную футболку после всего, что пережили чернокожие? Ему плевать на то, как мы пострадали от рук белых людей», — возмутился юзер Boosie BadAzz. «Канье Уэст, заставляющий чернокожих моделей носить футболки с надписью "Белые жизни имеют значение", еще раз доказал, что он придерживается идеологии превосходства белых. Отвратительно», — подчеркнула @Blu_Alexia_. «Канье просто плевать на темнокожих», — высказался пользователь Bishop Talbert Swan.

Уэст никак не прокомментировал причины выбора одежды с подобным высказыванием. При этом известно, что первоначально слоган White Lives Matter появился среди сторонников превосходства белых, включая радикальную организацию «Ку-клукс-клан» (ККК).

UPD: 4 октября Уэст также опубликовал сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) со словами: «Все знают, что Black Lives Matter был обманом, с этим покончено. Не благодарите».

В сентябре сообщалось, что Уэст открыл частную христианскую школу. Стоимость обучения в школе артиста «Академия "Донда"», названной в честь его матери, будет составлять 15 тысяч долларов (829 тысяч рублей) в год, однако на сайте учреждения заявлено, что «заявку могут подать все, независимо от финансового положения».