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Путина наградили узбекским орденом Дружбы

Президент Узбекистана Мирзиеев наградил Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил своего российского коллегу Владимира Путина орденом «Дружбы» высшей степени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

По его словам, Путин был удостоен ордена в связи с 70-летним юбилеем российского президента, а также «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества» между народами России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Путин наградил бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Экс-глава республики был удостоен награды «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства» между Москвой и Ашхабадом.

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Алевтина Запольская
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