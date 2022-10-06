Путина наградили узбекским орденом Дружбы

Президент Узбекистана Мирзиеев наградил Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил своего российского коллегу Владимира Путина орденом «Дружбы» высшей степени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

По его словам, Путин был удостоен ордена в связи с 70-летним юбилеем российского президента, а также «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества» между народами России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Путин наградил бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Экс-глава республики был удостоен награды «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства» между Москвой и Ашхабадом.