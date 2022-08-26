Путин наградил экс-лидера Туркмении Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в документе.

Накануне глава государства наградил известного телеведущего, профессора МГУ Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Уточняется, что госнаграду присудили телеведущему «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».