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Путин наградил бывшего президента Туркменистана

Путин наградил экс-лидера Туркмении Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Stocki / face to face / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в документе.

Накануне глава государства наградил известного телеведущего, профессора МГУ Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Уточняется, что госнаграду присудили телеведущему «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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Никита Абрамов
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