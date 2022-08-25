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Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Путин наградил телеведущего Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин наградил известного телеведущего, профессора МГУ Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что госнаграду присудили телеведущему «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В тексте указа говорится, что Дроздов является председателем Медиасовета Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая планета».

Награды также получили кинорежиссер Юрий Кара, актер театра и кино Сергей Шакуров и композитор Родион Щедрин.

В начале июля сообщалось, что Дроздову стало плохо в Москве, и ему вызвали скорую. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, телеведущий потерял сознание, когда снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. Однако позднее Дроздов опроверг информацию о потере сознания. Он заявил, что во время съемок у него упало давление, и добавил, что с ним все в порядке.

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Евгения Наумова
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