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Потерявший сознание на съемках Дроздов рассказал о своем самочувствии

Николай Дроздов рассказал, что у него упало давление во время съемок в Москве
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Популярный советский и российский телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, которому стало плохо во время съемок в Москве, рассказал о том, как чувствует себя после случившегося. Подробнее о самочувствии Дроздов сообщил в разговоре со «Звездой», его комментарий публикуется в Telegram-канале.

«Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова — давление упало за два часа съемок. Мне взяли и вызвали скорую. Скорая приехала, померили давление, все оказывается в норме. Сейчас все в порядке», — заверил 85-летний телеведущий.

Позже в разговоре с РБК он опроверг информацию о том, что терял сознание. «Дело в том, что я сидел в одной неподвижной позе на записи два часа. В конце второго часа у меня началось головокружение, я понял, что давление падает. Мне бы померить давление. А они тут же переборщили, приехал врач, все померил, я здоров, просто пересидел в одной позе. Из этого шум какой-то — просто безобразие. Это фейк, было низкое давление, я сам гипотоник. Все обошлось», — сказал Дроздов.

О том, что Дроздову стало плохо во время съемок, сообщалось ранее 11 июля. Утверждалось, что он потерял сознание, когда снимался в эпизоде подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. После этого бывшего ведущего программы «В мире животных» осмотрели медики.

В начале 2021 года Дроздов завел аккаунт в TikTok. Ученый рассказал, что решил зарегистрироваться в соцсети, чтобы давать добрые советы молодежи. Он также предупредил, что не будет делать копию программы «В мире животных».

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Ксения Кривотулова
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