Власти Херсонской и Запорожской областей согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны

Власти двух российских регионов согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны. Об этом глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, в ближайшее время власти Запорожской и Херсонской областей организуют вывоз детей в Крым из прифронтовой зоны на севере.

«Мы и Херсонская область, мы в ближайшее время начнем вывоз из северной территории детей по согласию родителей, по их письменному заявлению. (...) Детвору по возможности будем вывозить в Крым, хотя бы убрать их из-под обстрелов», — заявил Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции. Он также отмечал, что Вооруженные силы Украины в последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов.